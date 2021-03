A situação de emergência pela estiagem em Vera Cruz foi homologada e reconhecida pelos governos estadual e federal. Ambas as publicações trazem o reconhecimento do decreto municipal, publicado em 18 de janeiro, em razão da escassez de chuvas que gerou perdas na produção agrícola estimadas em R$ 15,9 milhões. O prejuízo maior se deu nas culturas do milho, safra (40%) e resteva (30%), e da soja (30%), conforme dados do laudo técnico de perdas elaborado pela secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em conjunto com Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar e Emater. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola e pecuária do município ainda houve quebra de 5% na produção de arroz e 2% na produção de leite.