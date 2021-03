Centro Covid de Taquara tem recorde de atendimentos

O atendimento no Centro Covid de Taquara tem ultrapassado os seus próprios recordes diariamente. Foram 238 atendimentos contabilizados na terça-feira, dia de maior número de atendimentos até agora. O segundo dia de maior movimento foi registrado na segunda-feira desta semana, com 209 pacientes atendidos com suspeita de Covid-19.

A secretária de Saúde de Taquara, Ana Maria Rodrigues, revelou a preocupação acerca do aumento de casos ativos do vírus e de óbitos registrados no município. "A velocidade desta nova variante do vírus que está circulando é cinco vezes maior do que a Covid que circulou no ano passado. O agravamento do quadro evolui rapidamente. Anteriormente, tínhamos o paciente idoso, com comorbidade sendo atingido, e agora temos 380% de aumento no RS da ocupação de leitos de UTI com pacientes entre 18 e 30 anos. Então é um paciente jovem que não tem outra doença e que evolui rapidamente para o uso do oxigênio e intubação", explica.

Os números na cidade do Vale do Paranhana confirmam o que dizem os profissionais e técnicos da saúde. Nesta semana, estavam com o vírus ativo 185 pessoas e 117 pessoas suspeitas aguardavam o resultado. Em Taquara já são 78 óbitos confirmados por complicações da doença. Em um comparativo, no dia 25 de fevereiro, haviam 69 casos ativos e 65 óbitos

"Nossos movimentos são para salvar vidas. E o mais importante de tudo é dizer que as pessoas não estão morrendo aqui em Taquara por falta de atendimento, estão morrendo tendo oxigênio, sendo entubadas. Estão morrendo porque a agressividade do vírus no sistema respiratório imunológico das pessoas jovens está sendo muito maior. Não vamos conseguir salvar todas as vidas, precisamos que as pessoas nos ajudem", afirma a secretária de Saúde.