FISCALIZAÇÃO Notícia da edição impressa de 02/03/2021. Alterada em 09/03 às 03h00min Operação apreende carne de cavalo no sul do Estado

Policiais Militares da Patrulha Ambiental da Brigada Militar de Pelotas efetuaram, no fim de semana, em conjunto com fiscais, uma ação em propriedade em Capão do Leão, no sul do Estado. O objetivo era averiguar uma denúncia de abate clandestino de gado em uma propriedade em Capela da Buena, às margens da BR 293.

No local, foram encontrados diversos indícios de abate de gado, como ossadas, couros, vísceras e uma grande quantidade de material, tipo, facas, serras e balanças. Os fiscais efetuaram a notificação administrativa, bem como fizeram a apreensão de 45 quilos de carne de cavalo, que estavam em um freezer e supostamente seriam vendidos para lanchonetes.

"É importantíssimo que ações como essa sejam realizadas, porque geralmente estes abates clandestinos tem origem no abigeato (roubo de animais) e são feitos em péssimas condições de higiene e sem nenhum tipo de controle sanitário. E esta carne depois é oferecida para a população por um preço muito abaixo do praticado pelo comércio, trazendo riscos para a saúde. Então, uma ação como esta vem para coibir dois crimes: o abigeato e o comércio de carne clandestina', destaca Liége de Araújo, Supervisora Regional de Pelotas da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Durante a busca feita na propriedade, foram encontrados um revólver calibre 32 e duas armas de caça, ambos sem procedência e sem registro, bem como uma boa quantidade de munição. Também foi verificada a existência de uma grande quantidade de pneus, alguns deles sendo utilizados como depósito de ossos e vísceras dos animais abatidos.

Uma notificação ambiental foi emitida para que seja dada a destinação correta para o material. A carne foi inutilizada e recolhida por uma empresa que faz ingredientes para ração animal. A proprietária da residência foi encaminhada para a delegacia de Pelotas para o devido registro.