FISCALIZAÇÃO Notícia da edição impressa de 01/03/2021. Alterada em 01/03 às 03h00min Santa Maria divulga ranking das infrações no trânsito em janeiro

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, divulga o balanço das infrações de trânsito registradas nas ruas e avenidas da cidade em janeiro de 2021. No total, a Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana registrou 1.721 autuações no primeiro mês do ano.

A irregularidade mais incidente foi o não uso de cinto de segurança, sendo 626 infrações. Após, estacionar ou parar em lugar indevido, que teve 304 incidências. Em seguida, dirigir fazendo uso ou segurando o celular, com 118 infrações registradas.

Os dados divulgados apontam que a avenida Nossa Senhora Medianeira, que fica ao longo dos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Nonoai e Nossa Senhora Medianeira, foi a via onde houve o maior número de infrações registradas, sendo 168 no primeiro mês do ano