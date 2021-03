Por avanço da pandemia, Festa das Colheitas é adiada em Caxias do Sul

A Comissão Comunitária da Festa da Uva anunciou a suspensão da Festa das Colheitas. O evento ainda não tem nova data definida. A medida ocorre em função do agravamento da pandemia no Estado e em Caxias do Sul, atualmente classificada com bandeira preta, com altíssimo nível de contaminação.

A realização dos shows artísticos está sendo analisada e deve ocorrer no formato online. Já o concurso de escolha da Rainha e Princesas da Festa da Uva 2022 se mantém no dia 27 de março, e também será realizado de maneira online e com transmissão para a comunidade.

Segundo a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva e da Festa das Colheitas, Sandra Mioranzza Randon, a alteração precisou ser definida com base no cenário apresentado em fevereiro na região. "Consciente da situação sensível pela qual estamos passando, observamos uma série de alternativas para atender ao público, expositores e parceiros da Festa, mas o momento é de muita cautela. A prioridade é garantir a saúde e o bem-estar da comunidade", destaca Sandra.

A decisão foi alinhada após reunião realizada com a presença da Comissão Comunitária e do Conselho da Festa da Uva, formada por representantes da prefeitura, Câmara de Vereadores, universidade, sindicatos e entidades representativas de Caxias do Sul. Nos próximos dias, a comissão vai estudar com os artistas envolvidos o melhor modelo para realização dos shows online, e também as datas das atrações. "Essa alternativa está sendo utilizada como solução em eventos semelhantes pelo país. Neste momento, estamos estudando o que se encaixa melhor para a nossa realidade", afirma o diretor executivo da Festa, Luciano Pereira.