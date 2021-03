Univates e ONU fazem parceria em ação para migrantes

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) firmou, recentemente, uma parceria com o programa "Migrante Empreendedor". Realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), e executado pelo Instituto Besouro de Fomento Social, o programa tem como objetivo contribuir para a integração econômica sustentável por meio da promoção de empregos formais e trabalho autônomo entre os migrantes dos países vizinhos ao Brasil.

De acordo com a professora do curso de Direito da Univates, Rosmari Terezinha Cazarotto a construção da parceria vem ocorrendo em função das ações tomadas durante as enchentes de julho do ano passado, atrelado no contexto de pandemia que afetou a vida de muitos imigrantes em Lajeado. Rosmari ainda destaca que a parceria só foi possível em virtude das redes de contato oriundas do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul.

Com a parceria, a Univates ficou responsável por auxiliar na indicação de 10 imigrantes residentes em Lajeado, e realizar a entrega dos materiais fornecidos pela ONU a eles. Os selecionados participaram de uma capacitação. Além do certificado de participação no programa, estes alunos também poderão participar de uma incubação, durante 60 dias, na qual eles receberão mentoria de um profissional da Besouro com o objetivo de incentivar a continuidade do negócio.