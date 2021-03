Mais 10 leitos de UTI para Covid-19 são abertos em Parobé

Foram abertos, na sexta-feira, 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Francisco de Assis, de Parobé. Em um momento breve que teve a presença da direção da casa de saúde, além do prefeito de Parobé Diego Picucha e da secretária de Saúde Ana Elisa Lima, foi apresentada a nova estrutura, instalada nas três salas cirúrgicas concluídas recentemente.

Os 10 leitos foram equipados com respiradores, camas e monitores enviados pela secretaria estadual de Saúde e somam-se aos 22 leitos já em funcionamento. Os demais equipamentos foram adquiridos pelo hospital. Ainda pela manhã, a nova estrutura já começou a receber pacientes, em virtude da alta demanda pelos leitos que a cidade e a região do Vale do Paranhana tem registrado por conta da Covid-19.