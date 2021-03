Câmara de São Leopoldo aprova verba para a compra de vacinas

A Câmara de Vereadores de São Leopoldo aprovou, por unanimidade, o projeto de lei do Executivo que autoriza a compra da vacinas contra a Covid-19. O recurso de R$ 5 milhões, reservado para a aquisição, será obtido por meio da venda da folha de pagamento do funcionalismo para a Caixa Econômica Federal.

Diante da falta de planejamento do governo federal, a meta da prefeitura é adquirir 40 mil doses de vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de forma direta. Atualmente, a cidade recebe as doses pelo Ministério da Saúde e, posteriormente, pela secretaria estadual da Saúde.

"Estamos fazendo nossa parte, correndo contra o tempo em defesa da nossa população. O Brasil está muito atrasado no processo de imunização e enfrentamento à pandemia. Houve um período muito longo de negação da Covid, o que resultou no grave cenário que temos hoje. Por isso a necessidade de seguir a ciência na tomada de decisões e a importância do Movimento Vacina Já, com a participação massiva das entidades e das cidadãs e cidadãos leopoldenses na luta pela vacinação de todos e todas", destacou a presidenta do Legislativo Ana Affonso.

O próximo passo é enviar o projeto para o Consórcio de Municípios da Região Metropolitana (Granpal) e adquirir em quantidade junto com os demais municípios da região. Em dezembro do ano passado, o prefeito Ary Vanazzi acompanhou o início da produção da CoronaVac no Instituto Butantan, em São Paulo, onde assinou um protocolo de intenções para a aquisição das doses. "Trata-se de um recurso excedente que veio dessa venda, que é algo feito periodicamente. O processo de aquisição de imunizantes por parte dos municípios foi permitido pelo Supremo Tribunal Federal e pela Câmara", explicou o secretário da Saúde Marcel Frison.