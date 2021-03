Leilão de veículos rende R$ 725 para Santo Ângelo

A prefeitura de Santo Ângelo realizou um leilão de veículos leves e pesados e sucatas. Foram disponibilizados 27 lotes, com lances nos sistema presencial e online. Todos os 27 lotes foram comercializados.

O levantamento dos valores dos lotes, de acordo com Adilson Almeida, coordenador do departamento de Manutenção de Controle de Frotas, alcançou R$ 385 mil e o leilão arrecadou R$ 725 mil. O prefeito Jacques Barbosa afirmou que os recursos arrecadados serão utilizados para a renovação da frota, com aquisição de veículos para a saúde e outros órgãos, além de máquinas para atender os trabalhos dos setores como obras e transportes.