Revitalização de praça no Centro de Esteio é entregue

Foi entregue, no fim da semana passada, a revitalização da Praça Hélio Haack, no Centro de Esteio., para a comunidade. O Conselho Comunitário das Praças, criado em fevereiro com a finalidade de compor um grupo para participar do planejamento, gerenciamento e fiscalização do uso das praças da cidade, entregou certificados para que conselheiros ajudem na preservação do espaço.

O prefeito, Leonardo Pascoal, destacou a comunidade como parceira na revitalização da Praça Hélio Haack e de todas as demais de Esteio. "A gente tem dois desafios. O primeiro é revitalizar o espaço, que estamos concluindo na data de hoje. Um grande desafio, pois exige recursos financeiros e humanos. O outro é garantir a manutenção do espaço. Temos cerca de 30 praças no município e queremos revitalizar todas elas", afirmou.

O projeto de revitalização começou em janeiro deste ano e foi executado por equipes próprias da prefeitura. Foi realizada a troca da rede de drenagem na rua Rio Grande, que estava comprometida, construídos novos passeios públicos (calçadas) e passagens internas, instalado novo playground (pracinha) e uma academia ao ar livre, para a prática de exercícios físicos, sobretudo por pessoas idosas.

Árvores mortas foram suprimidas para o plantio de novas mudas e as que ficavam na calçada foram retiradas para não atrapalhar o fluxo de pedestres. A praça recebeu um novo paisagismo, com plantio de grama, arbustos e flores. Um quebra-molas com passagem de nível (elevado) foi construído na rua Rio Grande para facilitar a passagem de pedrestres.

A meta da prefeitura é revitalizar todas as praças e rotatórias de Esteio nos próximos quatro anos. Até o final de 2021, está prevista a revitalização de dez destes espaços. As intervenções já começaram nas praças do Dyonélio, no Bairro Olímpica, da Bíblia e do Coração de Maria, ambas no Centro.