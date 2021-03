MEIO AMBIENTE Notícia da edição impressa de 01/03/2021. Alterada em 01/03 às 03h00min Jogo auxilia no ensino sobre a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos

O que as pessoas sabem sobre os corpos hídricos próximos a suas residências, ou sobre a bacia hidrográfica à qual pertencem? Para o professor Rage Weidner Maluf, participante do projeto social Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos, desenvolvido pela Universidade Feevale, os docentes das escolas podem, além de trabalhar o assunto em sala de aula, promover saídas de campo para esses locais. "A partir disso, o estudante poderá analisar a situação de conservação desses mananciais e pontuar possíveis soluções para os problemas encontrados", opina.

Enquanto não é possível promover essas saídas de campo em função das restrições provocadas pela pandemia de coronavírus, o projeto social lançou um jogo digital, criado pelo professor Gabriel Simões, sobre a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e seus afluentes. No jogo, que pode ser acessado gratuitamente no site da instituição de ensino, o aluno terá uma ideia do formato da bacia e sua posição frente aos pontos cardeais. Além disso, poderá indicar onde o seu município se encontra e fortalecer alguns conceitos importantes, como por exemplo, de foz, nascente e afluente.

As regras do jogo são simples. Um mapa da bacia mostra os vários cursos d'água, desde pequenos arroios e rios que formam as sub-bacias, até o Rio dos Sinos como formador principal. Junto ao mapa, são mostradas palavras de determinados locais, bem como uma rosa dos ventos. O aluno deverá posicionar a rosa dos ventos de acordo com o mapa e arrastar as palavras (foz, nascente e afluente) para as posições corretas. O jogo aponta se a opção escolhida está correta ou não. "Essa é uma bela maneira de aprender brincando", afirma o professor Rage Maluf.

A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos é formada por 32 municípios. O Rio dos Sinos, seu principal curso, possui cerca de 190 quilômetros de extensão, desde a cidade de Caraá (nascente) até Canoas (foz), junto ao Delta do Jacuí. Entre os seus afluentes estão os rios Rolante, da Ilha e Paranhana, todos pela margem direita e com nascentes nos municípios de São Francisco de Paula e Canela, na região serrana.