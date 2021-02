Cidades gaúchas anunciam lockdown e restrições no fim de semana

Em Santa Cruz do Sul, comércio deverá permanecer fechado até segunda-feira CDL SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/JC

João Dienstmann

todo o Rio Grande do Sul estará em bandeira preta a partir deste sábado Após o anúncio do governador, Eduardo Leite, de que(27), municípios gaúchos começaram a se mobilizar para aumentar as restrições no comércio, serviços e de locomoção durante o fim de semana. Em alguns casos, prefeitos decidiram pelo lockdown, que vigorará do início da noite desta sexta-feira (26) até o início da manhã de segunda-feira (01/03), enquanto outras cidades resolveram limitar a abertura dos serviços e comércio não essencial.

Lajeado, no Vale do Taquari , terá, a partir das 18h de sexta-feira até segunda-feira, a proibição do funcionamento para atendimento presencial de restaurantes, bares, food trucks, lancherias, trailers, lojas de conveniência e clubes. Até as 23h, estarão permitidos apenas a funcionar com telentrega ou take away. Após as 23h, devem fechar completamente, restando vedada a permanência de pessoas nesses locais. Fica vedado o uso de mesas e cadeiras nestes locais em espaços abertos ou públicos.

O serviço de transporte público coletivo fica suspenso nos dias 27 e 28 de fevereiro. Além disso, fica permitida a abordagem individual e coletiva de cidadãos para evitar circulação desnecessária ou desmotivada nos espaços públicos do município.

Vale do Rio Pardo Em Venâncio, a determinação leva em conta o colapso do sistema de saúde no município Já Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e Boqueirão do Leão, no, decidiram fazer lockdown durante o mesmo período., esgotado pelo grande número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e as dificuldades de atendimento. A intenção é evitar a circulação entre pessoas de cidades vizinhas. Durante o final de semana de lockdown, o Centro Respiratório do bairro Gressler irá funcionar em esquema de plantão. No sábado e domingo, haverá atendimento médico e de enfermagem das 7h30 às 11h30. O local é para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios e testes de Covid-19.

Santa Cruz do Sul só permitirá a abertura dos serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias, por exemplo. “Ouvindo os profissionais de saúde na linha de frente, analisando os dados científicos, precisamos tomar uma medida mais dura. É urgente e necessário reduzir o nível de circulação das pessoas”, afirmou a prefeita, Helena Hermany, em transmissão pelas redes sociais para anunciar o lockdown. Ela citou que o momento é muito grave e que a região dos Vales é a que tem a maior demanda por leitos de UTI e por respiradores em todo o Estado.

A mesma situação é vista em Boqueirão do Leão, cujo hospital chegou a operar com 175% da capacidade dos leitos de UTI ao longo da semana. Na pequena cidade, o comércio fecha às 19h desta sexta-feira. No entanto, a prefeitura permitiu que estabelecimentos comerciais de grande porte, como supermercados, operem com limite de até cinco clientes ao mesmo tempo, e pequenas lojas, bazar, escritórios, entre outros com até dois clientes no interior do recinto.