Venâncio Aires anuncia lockdown entre sexta e segunda-feira

Depois de campanhas de conscientização para a prevenção e medidas para ampliar o atendimento na cidade, a prefeitura de Venâncio Aires decidiu fazer lockdown na cidade no fim de semana. Em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na quinta-feira, o prefeito Jarbas da Rosa fez o anúncio da medida que passa a vigorar, inicialmente, das 20 horas da sexta-feira, até às 5 horas da segunda-feira. A determinação leva em conta o colapso do sistema de saúde no município, esgotado pelo grande número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e as dificuldades do sistema de saúde.

Traduzido como 'confinamento', a medida estabelece diversas restrições. Entre elas está a circulação de pessoas, funcionamento de empresas e comércio, entre outras ações. Conforme Jarbas, a intenção é contar com a colaboração de outros municípios e do próprio governo do Estado, no sentido de que tomem a mesma atitude, evitando o deslocamento de pessoas, de uma cidade para a outra. "Já apelei aos prefeitos do Vale do Rio Pardo e estou fazendo o mesmo com todo o Estado. Precisamos nos unir nesse momento e mostrar que o que importa agora é a saúde da nossa população", destacou o prefeito.

Um decreto municipal com os regramentos foi publicado pela prefeitura. Os serviços essenciais estarão preservados, como farmácias, supermercados e postos de combustíveis. Conforme o prefeito, no domingo a situação será revista para planejar a próxima semana.

Durante o final de semana de lockdown, o Centro Respiratório (CAR) do bairro Gressler irá funcionar em esquema de plantão. No sábado e domingo, haverá atendimento médico e de enfermagem das 7h30 às 11h30. O local é para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios e testes de Covid-19.