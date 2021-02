Fábrica da John Deere abre 180 vagas temporárias de emprego em Montenegro

A fábrica da John Deere, em Montenegro, tem 180 vagas de trabalho abertas. Elas são temporárias, com a possibilidade de efetivação para um aumento de turno As vagas são para profissionais de níveis operacionais e técnicos.

Entre as funções estão Montador (produção), almoxarife (logística), soldador, pintor, técnico de qualidade, técnico mecânico e técnico eletrônico. É necessário ter disponibilidade para turnos 1 e 2. A formação mínima desejada é Ensino Médio completo. A empresa oferece salário base, transporte fretado, refeitório no local e possibilidade de efetivação. As inscrições para concorrer às vagas podem ser acessadas pela internet, através da empresa RH Mattos, pelo endereço bit.ly/2Z2S2uZ.