Hospital de Taquara vai contar com mais 6 leitos de UTI

As medidas fazem parte do plano de contingência municipal O Hospital Bom Jesus (HBJ) de Taquara habilitará, até a segunda-feira, mais seis leitos de UTI para internação Covid-19. Os 10 leitos de terapia intensiva normais já haviam sido transformados em unidades exclusivas para pacientes com a doença. Com isso, o incremento é de 160% neste tipo de serviço na casa de saúde taquarense em menos de uma semana.

O aumento se deve à elevada busca por atendimentos de pacientes com sintomas. O anúncio ocorreu em uma live com a presença da prefeita Sirlei Silveira, da secretária de Saúde, Ana Maria Rodrigues, e do diretor da Associação Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal'Molin, entidade gestora do HBJ. "Os leitos já estão sendo montados e aguardamos, até a segunda-feira, o envio de monitores e respiradores pelo Estado", comentou Dal'Molin.

Os 14 leitos novos da enfermaria e mais seis de retaguarda do HBJ foram habilitados para serem clínicos para Covid. "Só será feita cirurgia de urgência, inclusive as oncológicas", destacou Dal'Molin. "Estamos em uma operação de guerra", alertou, lembrando que a organização será em parceria com o município para atender a comunidade. "O hospital está bem estruturado para receber estes pacientes, especialmente com aparelhagem e equipe técnica", garantiu.

A prefeita Sirlei Silveira destacou que este aporte dá "maior tranquilidade" de que os pacientes que necessitam de atendimento na terapia intensiva terão leito disponível, mas pede a colaboração de todos neste momento. "Não adianta aumentarmos o número de leitos e as pessoas seguirem se aglomerando e se contaminando. Precisamos que todos façam a sua parte. Estamos fiscalizando e cobrando quem descumpre as medidas sanitárias, mas esta luta é de todos", reforçou.