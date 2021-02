AVIAÇÃO Notícia da edição impressa de 26/02/2021. Alterada em 26/02 às 03h00min Obras tentam agilizar ampliação do aeroporto de Santa Rosa

A obra necessária para que o aeroporto de Santa Rosa possa ser liberado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para voos comerciais está sendo realizada. A remoção de vegetação era uma exigência do órgão federal para a manutenção dos voos. Por isso, uma força-tarefa foi colocada na intervenção, a fim de viabilizar com rapidez a mudança.

Ao todo, mais de 4.500 árvores estão sendo retiradas, conforme licenciamento ambiental emitido pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (Fepam) em janeiro desse ano. Segundo o prefeito, Anderson Mantei, a obra é fundamental para que a estrutura do espaço possa estar preparada para ampliação.

O chefe do Executivo destaca também que para a ampliação do aeroporto é necessário que 140 metros, para cada lado do eixo da pista, estejam livres de obstáculos. A retirada dessa vegetação, já antecipa parte dessa futura infraestrutura necessária. A expectativa é de que a obra seja concluída em março.

O próximo passo para ampliação do aeroporto é aprovação do projeto pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Essa é uma das pautas que Anderson quer tratar na viagem para Brasília, programada para os próximos dias, "O aeroporto é uma de nossas prioridades, pois entendemos como peça fundamental para o desenvolvimento da região", afirmou.

Após essas liberações, e devidas obras de ampliação, o aeroporto vai poder receber aeronaves maiores. A pista passará dos atuais 1.200 para 1.630 metros de comprimento de pista pavimentada, além de uma faixa de pista preparada para áreas de escape e segurança. Com isso, o aeroporto poderá receber aeronaves com capacidade para 146 passageiros. O aeroporto terá, também, novo terminal de passageiros, com capacidade para atender até dois voos simultâneos