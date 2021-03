Ação em Erechim trabalha na produção e distribuição de álcool gel para cidades

Uma ação encabeçada pela Defesa Civil de Erechim, em parceria com a Associação de Municípios do Alto Uruguai (Amau), Força Voluntária do Alto Uruguai, empresas privadas e Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), já distribuiu mais de 3.000 litros de álcool para unidades de saúde da região. O álcool 70% é um importante meio de prevenção à Covid-19 para a desinfecção das mãos.

O grupo concluiu a produção de mais 1500 litros do álcool 70%. O processo que dura sete dias está sendo realizado em um dos laboratórios da universidade. O produto deve ser distribuído a partir desta segunda-feira, através da associação regional, para hospitais e unidades básicas de saúde.

O coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Mania, destaca a ação conjunta de enfrentamento a Covid-19. "Sabemos que essa união faz a força e mostra a mobilização para combatermos o vírus, especialmente nesse momento mais crítico que estamos vivendo", explica.