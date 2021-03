Tanque de oxigênio para pacientes é instalado em UPA de Canoas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco, em Canoas, recebeu o reforço de um tanque de oxigênio para atendimento aos pacientes que apresentam problemas respiratórios e precisam de suporte. O equipamento, instalado na semana passada, tem capacidade de 2.000 litros. A medida é preventiva diante do aumento do consumo de oxigênio para terapia de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, como a Covid-19.

As duas unidades de pronto atendimento do município contam agora com tanques de oxigênio. Na UPA Boqueirão, o equipamento, com capacidade de três mil litros, passou a operar na semana passada. Embora não houvesse falta de oxigênio na cidade, a capacidade de armazenamento dos tanques tranquiliza a operação dos dois serviços, explica o secretário adjunto da Saúde, Luiz Octavio Martins Mendonça.

O fornecimento ocorria, até então, via cilindros de oxigênio, que precisavam ser trocados ao longo do dia. Já com os tanques, o oxigênio passa a ser canalizado por toda a estrutura das unidades. O oxigênio é utilizado no auxílio da respiração de pacientes, nebulização, casos de intubação e no tratamento de doenças respiratórias. Com isso, o paciente pode ficar mais de 24 horas na unidade de pronto atendimento, caso haja a necessidade.