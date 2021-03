Imbé e Tramandaí discutem ações para controlar a pandemia nos municípios

A disparada do número de casos confirmados e de internações de pacientes que contraíram a Covid-19 em Imbé e Tramandaí está preocupando prefeitos e vereadores das duas cidades. O sinal de alerta ganhou força e motivou uma reunião de emergência do prefeito Ique Vedovato com os vereadores da cidade. Eles foram atualizados sobre a situação quase caótica do sistema de saúde do município, potencializado pelo agravamento da pandemia, e sobre a necessidade de adoção de novas medidas para frear a escalada de casos de infecção e de internação.

Logo depois, um encontro entre o prefeito de Imbé e o prefeito Luiz Carlos Gauto, de Tramandaí, na sede da prefeitura da cidade vizinha, tratou do mesmo tema. Eles mostraram preocupação com a real possibilidade de falta de leitos para pacientes, já a partir dos próximos dias, por conta da velocidade da contaminação na região.

As duas cidades compartilham do mesmo problema, que é a dificuldade de encontrar leitos clínicos e de UTI disponíveis para transferência de pacientes que necessitam acompanhamento médico por conta dos efeitos da doença. "Chegamos numa situação extremamente preocupante, e precisamos estudar alternativas em conjunto, até pela proximidade das duas cidades. O que não podemos deixar acontecer é um festival de desrespeito às normas sanitárias enquanto moradores e até veranistas nossos formam fila na luta por um leito", afirmou Ique.

Para amenizar um pouco a situação na cidade, foram abertos 10 novos leitos no Hospital Tramandaí. Os espaços foram equipados com respiradores, camas e monitores enviados pela secretaria Estadual da Saúde. A região Covid de Capão da Canoa, da qual Tramandaí faz parte, registrava, até o fechamento desta edição, uma ocupação de 87,5% nos 72 leitos disponíveis. No Hospital Tramandaí, dos 31 leitos de UTI, 23 (74,2%) estavam ocupados. Na unidade de internação Covid, havia superlotação. Haviam 11 pacientes para os sete leitos.