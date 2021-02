Canoas tem placas para informar sobre proibição de carroças

Para reforçar a proibição dos veículos de tração animal circularem no transporte de cargas e coibir a exploração dos animais na cidade, a prefeitura de Canoas espalhou placas de sinalização de trânsito pelas vias do município. Conforme o secretário de Direitos do Animais, Gabriel Gonçalves, são criadas ações para solucionar o problema.

"Estamos buscando coibir a exploração dos cavalos. Iniciamos a elaboracão de um edital para a contratação de um abrigo para os equinos recolhidos pelo município" destacou Gabriel. O plano engloba o mapeamento das famílias e unidades de carroças existentes no município, oferta de cursos profissionalizantes para a inserção do carroceiro e dos integrantes das famílias no mercado de trabalho, além de ações pedagógicas de conscientização.