Projetada para fevereiro, obras em avenida de Santa Maria vão durar mais 120 dias

A obra de microdrenagem na avenida Borges de Medeiros, no bairro Salgado Filho em Santa Maria, avança com a execução de duas frentes de trabalho. A empresa contratada para realizar a obra está fazendo a terraplenagem com os serviços de escavação e colocação de pedra rachão no trecho bloqueado entre as ruas Olegário Mariano e Padre Manoel da Nóbrega.

Outra frente de trabalho vem sendo realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que é a escavação para implantação de um novo ramal de adutora de água, por ser contígua aos serviços da Conpasul, contratada pelo município. Como a Corsan deve fazer a implantação do novo ramal nos próximos dias, haverá a necessidade da empresa Conpasul aguardar o término do serviço para dar prosseguimento à obra.

Conforme o secretário de Estruturação e Regulação Urbana, José Antônio de Azevedo Gomes, para que a obra avance com segurança, são necessárias importantes adequações. A obra, que começou no dia 22 de outubro do ano passado e tinha previsão inicial de conclusão em 120 dias, ou seja, até o fim desse mês. No entanto, foi feita uma reprogramação de prazo de mais 120 dias.

"Santa Maria é uma cidade que possui lençol subterrâneo de água superficial em alguns pontos, o que dificulta muito a execução de obras importantes de macro e microdrenagem. Nesse trecho, por exemplo, foi preciso instalar dreno para retirar a água do subleito. Particularidades como essa não são visíveis, mas, de extrema importância para que a obra seja executada corretamente e tenha durabilidade", explica o secretário.

Para prosseguir o avanço da obra na avenida Borges de Medeiros, há necessidades como o remanejamento de rede da Corsan, instalação de dreno devido ao terreno ser muito úmido quanto ao seu subleito e, ainda, o remanejamento de árvores. "São as particularidades ou as complexidades que fazem a obra avançar rapidamente ou não", explica Gomes.