Praças e parques de Santa Cruz do Sul são isolados

A Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul iniciou, nesta semana, o isolamento de todas as praças e parques públicos da cidade. Conforme determina o decreto, não é permitido permanecer nas praças, sendo autorizada apenas para circulação.

É vedada também a utilização de assentos e parklets. Playgrounds, quadras esportivas, pistas de skate, campos de futebol e academias de ginástica também não podem ser utilizados. A intenção é evitar que aconteçam aglomerações nesses locais e desestimular a presença das pessoas. A cidade do Vale do Rio Pardo foi classificada na bandeira preta nesta rodada do distanciamento controlado do Estado mas, por conta da manutenção do sistema de cogestão, adotou regras da bandeira vermelha.