Avança a revitalização da iluminação da praça Coronel Osório, em Pelotas

Estruturas com lâmpadas de LED estão sendo instaladas no local /RODRIGO CHAGAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Nesta semana, teve início a instalação dos postes metálicos nos canteiros da praça Coronel Pedro Osório, que passa por obras de mudança do sistema de iluminação para LED em Pelotas. Das 148 estruturas ornamentais dos oito caminhos internos, com 4,5 metros de altura, mais de 80% já estão fixadas, faltando somente 29, referentes ao trecho 8.

O projeto da mudança da iluminação da praça foi elaborado pela secretaria de Planejamento e Gestão que fiscaliza a obra executada pela empresa contratada para prestar o serviço. O novo sistema acompanhará o padrão do Centro Histórico, do Calçadão e da rua Marechal Floriano. "Este foi um projeto complexo, um grande desafio para nós. Estamos falando do coração da cidade. Logo, tínhamos que pensar em algo que deixasse a praça iluminada e, consequentemente, segura, mas que não mudasse a arquitetura do local. Fizemos um projeto pensando em todos esses detalhes e, ao final, colheremos estes frutos", detalha o secretário Roberto Ramalho.

A infraestrutura do projeto já está executada - eletrodutos e aterramentos. A fiação subterrânea será colocada quando o sistema estiver prestes a ser ligado. A empresa já dispõe das novas luminárias para instalação, e a colocação deverá começar quando todos os postes estiverem fixados nos locais determinados. "A praça Coronel Pedro Osório é o coração da cidade. Em torno dela, estão os prédios, do ponto de vista histórico, mais importantes de Pelotas, tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Há pouco, foi revitalizada, mas faltava algo fundamental, que é a iluminação, que sempre foi precária e, agora, estará à altura do significado que a área tem para todos os pelotenses", afirma a prefeita Paula Mascarenhas.