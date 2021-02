São Leopoldo projeta R$ 3 mi para obra de macrodrenagem

A prefeitura de São Leopoldo irá realizar aproximadamente R$ 3 milhões em obras de macrodrenagem para evitar alagamentos na cidade. O plano de ação foi apresentado pelo prefeito Ary Vanazzi. Com início imediato, o plano de limpeza de arroios e valas foi elaborado pelas equipes técnicas da secretaria de Obras e do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) de São Leopoldo.

Dentre os arroios e valas levantados na cidade, estão previstas 20 intervenções, sendo nove definidas como prioritárias, divididas em dois grupos. A primeira limpeza ocorrerá na quinta-feira, na vala de drenagem bairro Santos Dumont, numa extensão de 1.560m. O serviço será feito pela secretaria, que também vai trabalhar no Arroio Fundo da Campina, na vala da Casa de Bomba do Fênix e na vala da rua Pottenstein. O Semae vai atuar no Canal João Corrêa, Dique 940, no Arroio Cerquinha, no Canal Lateral Dique Daleaço e no Dique 905.

Também irão ocorrer intervenções nos Arroio da Estrada do Socorro até o rio, em um próximo a George Ueffel, na entrada da Santa Marta, no Arroio Cerquinha até a Parobé, no Arroio Gauchinho (Casa de bombas até a Rua São Leopoldo), na Vala do imigrante 01 e 02 e limpeza no canal lateral ao Rio dos Sinos. Além destas, estão previstas ações na Bacia do Arroio Gaucinho, no canal ao lado e no Arroio Peão, que estão em tratativas com o município de Novo Hamburgo.

O prefeito considera que as ações têm um importante significado para a cidade. "Temos que lembrar que lá em 2014 a cidade vivia alagada. Isso nos mostra muito a importância de um trabalho que dá segurança, realizado com planejamento e manutenção focados na prevenção", afirmou Vanazzi.