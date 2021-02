Reunião trata de melhorias da Corsan em São Borja

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto esteve reunido com o presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento (Corsan), Roberto Barbut, para tratar de investimentos e outras iniciativas relacionadas ao município. Entre as questões abordadas está a implantação de elevatórias coletoras de esgoto, para atender demandas dos bairros do Passo e José Alvarez.

Segundo informação da companhia de saneamento, será realizada licitação em junho ou julho de 2021 para a executar as obras. As estações elevatórias levarão os dejetos dos dois bairros até a Estação de Tratamento no bairro Jockey Clube. No encontro também foram debatidas as obras visando à ampliação dos reservatórios de água na cidade. O sistema principal em operação, no bairro do Passo, precisa receber maior capacidade de captação e tratamento. As longas estiagens na região em anos anteriores levam à implementação de investimentos no setor.

Também foi cobrado da Corsan mais agilidade e serviços de melhor qualidade nas intervenções das ruas, na região sul da cidade, onde a Corsan instalará redes coletoras de esgoto. A cobrança à estatal foi feita em relação à empresa terceirizada contratada pela companhia para recuperação adequada das vias esburacadas.

Os serviços de coleta e esgotamento sanitário serão nos bairros Florêncio Guimarães, Paraboi, Betim e Pirahy. No total, o novo sistema demandará aplicação de R$ 15.225 milhões. Haverá o assentamento de 46.497 metros de redes coletoras de esgoto, com diâmetros variando entre 150 e 400mm. Serão 3.121 ramais prediais. As obras, no centro-sul da cidade, tiveram início em 2019. Só a Estação de Tratamento de Esgoto da cidade recebeu R$10 milhões para sua expansão.