Pavimentação da ERS-373, na Serra, deve receber verba federal

Parlamentares gaúchos em Brasília anunciaram a definição das emendas parlamentares no orçamento da União para este ano. Dentro dos projetos que deve ser contemplados com verbas, está a pavimentação da ERS-373 que liga Gramado a Santa Maria do Herval.

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, disse estar entusiasmo na liberação de recursos e a tão sonhada pavimentação. "É um processo que se arrasta há 20 anos. São vários municípios que aguardam ansiosos a pavimentação do trecho de 10 quilômetros. Fico muito feliz com a notícia", destaca.

"O valor destinado para a pavimentação da ERS-373 é de R$ 5 milhões. Estamos pleiteando junto aos deputados que coloquem mais R$ 5 milhões de suas emendas parlamentares individuais e mais R$ 5 milhões que o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) se responsabilizou, totalizando R$ 15 milhões que é o valor total da obra", explica o prefeito Nestor.

O total de recursos destinados em emendas para o ano de 2021 é de R$ 241.460.468,00, que após votação dos parlamentares da bancada gaúcha, serão distribuídos nas seguintes áreas: BR-116, BR-116 Norte, BR 285 - São José dos Ausentes, ponte Porto Xavier, estrada Gramado a Santa Maria Herval, travessia Santa Maria, contorno de Pelotas, vacinas contra a Covid-19, máquinas agrícolas, segurança pública, saúde, contorno de Ijuí, institutos federais, turismo e três emendas para serem indicadas por cada um dos senadores do Estado.