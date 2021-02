Taquara contrata médico para atender no hospital da cidade

anunciar o plano de emergência A cidade teve uma escalada de casos nos últimos dias. Apóspara atendimentos na rede de saúde, a prefeitura de Taquara reorganizou o fluxo de trabalho e fez um novo incremento. Desde esta quarta-feira, um segundo médico fará o atendimento de urgência e emergência do Hospital Bom Jesus (HBJ), atendendo das 19h às 7h, inclusive casos de Covid-19 neste turno.

No início desta semana, um médico, um enfermeiro e uma técnica de enfermagem se uniram à equipe que já estavam atendendo no Centro Covid, no bairro Santa Teresinha. Outros dois médicos também já estavam atuando no local, mas a procura pelo serviço triplicou do final da semana passada para o início desta. "O momento é crítico e estamos muito preocupados, pois estamos vivendo a consequência das aglomerações dos últimos dias, especialmente durante o Carnaval", externou a prefeita Sirlei Silveira.

A secretária de Saúde, Ana Maria Rodrigues, lembra que a Unidade Móvel de Saúde que vai para o interior está suspensa pelos próximos 30 dias, para que a equipe que trabalha neste serviço possa reforçar o atendimento no Centro Covid e Pronto Atendimento do Posto 24h. "Neste momento, precisamos priorizar o combate à Covid-19 pelo volume de atendimentos, aumento da contaminação e de casos ativos no município", reforçou.

Ana Maria, em conversa com a direção da Associação Hospitalar Vila Nova, recebeu a confirmação da vinda de mais três respiradores para utilização na emergência do HBJ, em razão do elevado número de atendimento de pacientes graves e da falta de leitos de UTI disponíveis. Atualmente, a casa de saúde conta apenas com um respirador, o que deixa a Emergência desassistida para o atendimento de pacientes graves quando se precisa entubar aqueles com Covid e aguardar disponibilidade de leito em UTI.