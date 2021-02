Ano letivo em Novo Hamburgo começará de forma virtual

O ano letivo em todas as escolas municipais de Novo Hamburgo terá início na segunda-feira, dia 1 de março. O calendário escolar foi definido por comissão composta por representantes de diferentes setores. Na primeira semana, devido à classificação da região no sistema de distanciamento controlado do governo do Estado, o ensino se iniciará no formato remoto.

Durante este período, as escolas finalizarão a consulta e aceite por parte das famílias ao ensino híbrido, com assinatura de termos de responsabilidade. "Estamos trabalhando intensamente para o retorno das aulas. Sabemos que o cenário pode mudar repentinamente e por isso elaboramos nosso calendário escolar prevendo ações remotas, presenciais e híbridas", explica a secretária de Educação, Maristela Guasselli. Para este ano, estão matriculados 24.150 estudantes na rede pública.