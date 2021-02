Vale do Rio Pardo articula a compra de vacinas

A prefeita de Santa Cruz do Sul e presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Helena Hermany, tratou sobre a possibilidade da compra de vacinas contra a Covid-19 para imunizar a população da região. O tema foi tratado em reuniões com o presidente da Famurs, Maneco Hassen. Em seguida, a conversa foi com o prefeito de Esteio e um dos líderes do Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), Leonardo Pascoal.

As duas entidades estão desde dezembro do ano passado em negociações com fabricantes da vacina, como o Instituto Butantan, Pfizer/BioNTech, e Moderna. "Temos interesse na compra da vacina e estamos nos adiantando e nos preparando para isso. A imunização é a maior arma que existe contra o coronavírus e precisamos dessa soma de esforços para agilizar a disponibilidade de doses", disse Helena.

Ela pretende levar o assunto para deliberação dos demais prefeitos do Vale do Rio Pardo em assembleia. A prefeita sustenta que a compra coletiva da vacina com outros cUniveronsórcios poderia diminuir consideravelmente o valor de cada unidade, assim como ocorreu no ano passado com os kits de teste rápido. Além disso, argumenta que a proximidade com a Capital, o início de voos da Azul e a oferta pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) de ultrafreezers para armazenar doses permite que o município tenha condições de adquirir qualquer um dos imunizantes disponíveis no mercado, incluindo o da Pfizer, aprovado hoje pela Anvisa.

"Estamos em um momento muito crítico da pandemia, com hospitais lotados e aumento de casos, a situação é preocupante. E a única saída é a imunização. Também precisamos vacinar logo os professores para retomar as aulas com segurança", afirmou Helena.

As conversas tomaram corpo a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra a Covid-19. Essa permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes.