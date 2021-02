Prefeitura envia projetos em regime de urgência à Câmara de Pelotas

Uma das proposições é para a negociação da dívida do município com a CEEE, projetada em R$ 195 milhões /FERNANDO C. VIEIRA/CEEE/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas apresentou, em videoconferência, aos vereadores de Pelotas três projetos de lei que entrarão em pauta em sessão extraordinária nesta semana. A renegociação da dívida com a CEEE, a contratação temporária de profissionais da educação, a readequação da gratificação para professores que atendam alunos com deficiência e a extinção da licença prêmio.

A prefeita explicou a realização da sessão extraordinária, que é uma prerrogativa do Executivo, a partir da necessidade de resolver questões de urgência para o município, como a contratação temporária de profissionais de educação. O projeto de lei autoriza a prefeitura a contratar, por tempo determinado, de auxiliares de educação infantil a professores, muitos destes para as novas escolas do município. A urgência se deve ao início do ano letivo, em 15 de março, em formato remoto.

Outra pauta urgente para o município é a possibilidade de negociar a dívida de Pelotas com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). A ideia é avaliar o débito, estimado em cerca de R$ 195 milhões, e realizar o parcelamento da dívida. A prefeita esclareceu que o valor da dívida, assim como o pagamento, irão depender da comprovação, mediante parecer econômico-financeiro, de uma "situação vantajosa" para o município, garantindo a exclusão de juros e multas. A partir dessa confirmação a dívida será negociada em 240 parcelas, conforme relata o texto do projeto.

Outro projeto que tramita em regime de urgência nesta quinta-feira cria a Câmara de Conciliação. Essa revogação extingue a licença-prêmio, benefício que gera um passivo de cerca de R$ 16 milhões aos cofres municipais, além de representar uma despesa crescente de precatórios. Mesmo com o fim do pagamento, o município garantirá o direito da licença para quem estiver no último ano do decênio quando da publicação da Lei e o pagamento para quem que estiver com aposentadoria iminente sem possibilidade de gozar o benefício.

Por último, com a participação de representantes do Ministério Público, associações de pessoas com deficiência e do Centro do Autista, a prefeita também falou sobre a revogação da lei que determina o pagamento de 50% de gratificação para todos os professores municipais. A decisão de readequar a gratificação foi apoiada pelas representantes das entidades presentes no encontro.