Vera Cruz fechou o ano de 2020 com superávit histórico

O município de Vera Cruz encerrou 2020 com uma excelente situação financeira. A prefeitura anunciou um saldo positivo histórico no fechamento das contas.

Conforme a secretaria de Planejamento e Finanças, o superávit do recurso livre foi de R$ 5,3 milhões. O titular da pasta, Leandro Claur Wagner, explica que o resultado se deve aos repasses realizados pelo governo federal, em função da pandemia, para cobrir quedas de receitas com tributos, além da economia com cascalheiras, otimização de recursos humanos e racionalização das despesas operacionais.

"Outro fator importante, que colaborou para o resultado superavitário, foi o cancelamento, devido a Covid-19, de diversos eventos realizados pela prefeitura, como a Feira da Produção, a Gincana Municipal, a Semana do Município, entre outros", avalia o secretário. Para o prefeito Gilson Becker, a sobra no orçamento é reflexo de uma "gestão comprometida com a valorização do recurso público", reduzindo despesas onde possível para investir nas maiores necessidades,