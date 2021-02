Usina solar será instalada em distrito de Viamão

O Grupo Coopernorte vai construir um complexo de usinas solar no distrito de Águas Claras, em Viamão. A planta com mais de 33,7 mil placas terá capacidade de gerar energia para abastecer o equivalente a 5.000 residências. A empresa planeja inaugurar a primeira usina ainda no primeiro semestre de 2021.

O complexo de usinas vai ocupar uma área de 20 hectares ao lado da sede do Coopernorte, com instalação total de 33.750 placas, com capacidade instalada de 13,5MWp. Na primeira fase serão instaladas 4.000 placas. O investimento total é de R$ 50 milhões, recurso em parceria com o BRDE.

"Para nós, é a realização de um sonho gerar e abastecer com energia limpa. A instalação da usina é um marco em nossa história e temos certeza do reflexo positivo que essa iniciativa terá sobre as próximas gerações e o meio ambiente" afirma Jairton Vieira, presidente da empresa.