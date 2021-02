ACESSIBILIDADE Notícia da edição impressa de 12/02/2021. Alterada em 12/02 às 03h00min Praça de Caxias do Sul passa a contar com piso tátil

O calçamento da Praça Dante Alighieri, no Centro de Caxias do Sul, passou a contar com piso tátil para auxiliar o deslocamento de pessoas com deficiências visuais. Os equipamentos foram instalados após conversas entre a secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade e o Instituto da Audiovisão (INAV).

Foram contempladas a avenida Júlio de Castilhos e as ruas Sinimbu, Marquês do Herval e Doutor Montaury, no calçamento que cerca a praça. Os PCDs com deficiências visuais têm maior dificuldade no deslocamento por praças e parques pois há obstáculos diversos, como bancos, árvores e canteiros em curva. Nas ruas, o deslocamento torna-se facilitado em função deles transitarem próximos aos edifícios e casas.