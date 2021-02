Venâncio Aires emite alertas para o feriado de Carnaval

Diante da escalada no número de casos de Covid-19 em Venâncio Aires, o prefeito e secretário municipal da Saúde, Jarbas da Rosa, ao lado da médica Infectologista, Sandra Knudsen, emitiram orientações à população referente ao atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Para evitar um colapso na rede de saúde do município, especialmente após o feriadão de Carnaval, haverá mudança no fluxo de atendimento e aumento na fiscalização das medidas de prevenção.

De acordo com o prefeito, o Centro Respiratório (CAR) e as emergências da UPA e do Hospital São Sebastião Mártir estão com lotação máxima. "A situação é preocupante e, por isso, precisamos traçar algumas estratégias para adequar os fluxos de atendimento aos pacientes com suspeita e casos confirmados de Covid", destaca. Um serviço de acompanhamento e monitoramento dos pacientes está organizado para atendimento por telefone ou através de visitas domiciliares, dependendo da avaliação de cada caso.

Na rede básica de saúde, os profissionais de enfermagem estão orientados para o acolhimento e o exame de oxigenação, feito através da ponta do dedo. Todos os pacientes com suspeita Covid serão acompanhados pela equipe da central de monitoramento. "É importante a população ter a consciência e nos ajudar nesse momento, evitando as emergências quando não é o caso. Por outro lado, todo paciente deve ser acompanhado na sua evolução para detectar precocemente sua evolução. Se todos nós seguirmos essas orientações, vamos conseguir passar mais essa fase do Covid em Venâncio Aires", completa Sandra Knudsen.

Paralela às medidas de saúde, a fiscalização contra aglomerações também será reforçada no período de Carnaval em Venâncio Aires. Estão proibidos eventos que não possuem prévia autorização escrita do município. Locais previamente licenciados podem ter festas familiares, desde que autorizadas e limitadas a 70 pessoas. Para festas em residências ou na rua, segue a regra das 10 pessoas. Acima deste número é configurada aglomeração.