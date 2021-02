Prefeitura e associação selam acordo em Estrela

Uma reunião alavancou a parceria entre a prefeitura de Estrela e a Associação de Ecologia e Canoagem (Aeca). Nos termos tratados no encontro entre o prefeito, Elmar Schneider, e membros da associação, a Aeca apresentou um plano de intenções para assumir o gerenciamento do Projeto Navegar, que contaria com o apoio da secretaria Especial de Cultura, Esporte e Lazer para a execução do projeto.

"Estamos dispostos a assumir o Projeto Navegar e tudo o que ele envolve e gera como importante ferramenta do desenvolvimento do esporte, do lazer, educação e do turismo", destacou o presidente da Aeca, Édson Carvalho. "Claro que, para tanto, precisamos do apoio do poder público."

O prefeito Elmar Schneider avaliou como positiva e viável a proposta. "Esporte é um dos melhores caminhos, investimentos que podemos fazer para o desenvolvimento de uma comunidade, ainda mais que envolve muitos os jovens, como é o caso dos esportes náuticos", enfatizou, ao garantir o apoio. "Vamos agora formalizar esse pedido junto a Secel."

Na proposta, a Aeca assumiria o gerenciamento do Projeto Navegar - antes de responsabilidade municipal - e em contrapartida viabilizaria o fornecimento de equipe técnica, equipamentos e todo o processo que envolve a captação de alunos para as aulas gratuitas, que incluiriam as modalidades de canoagem, vela, remo, stand up e canoagem havaiana. "Nosso trabalho partiria de três linhas de atuação. A social, tornando acessível as aulas a todas crianças que estejam estudando, e buscar uma maior participação dos jovens que moram no interior, e fazer disso uma forma de garimpo de atletas de futuro para as equipes de alto rendimento, que é outra linha foco do plano. E ainda o lazer e cuidado com o meio ambiente, que seria fazer do projeto um fortalecimento do Rio Taquari como opção de lazer e vitrine do município", enfatiza o líder da associação.