UCS recebe pacientes para reabilitação pós-cura da Covid-19

A Universidade de Caxias do Sul realiza a oferta de atendimentos de reabilitação para tratar pacientes que, após a infecção por Covid-19, apresentem sequelas da doença como perda da capacidade pulmonar ou cardíaca, fraqueza muscular e prejuízo psicológico. O projeto do Centro de Reabilitação, já em fase piloto, está inserido no contexto do Centro Clínico da UCS, com atividades sediadas no Bloco 70, na Clínica de Fisioterapia e no Instituto de Medicina do Esporte, no Campus-Sede.

Visando à qualidade de vida na redução das sequelas da doença a partir de sua identificação e da reabilitação específica, a iniciativa contemplará, além de medicina (também em sua especialidade voltada ao esporte), áreas como educação física, fisioterapia, enfermagem, psicologia, nutrição e serviço social. O monitoramento da melhora dos pacientes também será viabilizado por meio de exames.