Definida a empresa que fará obra do anexo II do Hospital Municipal de Novo Hamburgo

Uma empresa de Santa Catarina venceu a licitação para a construção do anexo II do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O próximo passo será a assinatura do contrato e, depois, a ordem de início dos trabalhos, o que deve ocorrer no início de março.

Com cinco pavimentos e área a ser construída de 5,1 mil metros quadrados, o anexo II será uma das maiores ampliações já registradas na história do hospital da cidade. Serão mais 82 leitos, aumentando a capacidade de atendimento para 302 leitos. A previsão de conclusão após o início das obras é de 18 meses.

O valor total previsto para a obra é de R$ 16.231.096,65, sendo R$ 11.9 milhões do Ministério da Saúde e o restante de contrapartida da prefeitura. O município também recebeu R$ 6 milhões em emendas parlamentares, que será utilizada para complementar o custo da construção e o restante para investimento em mais melhorias no hospital.