Rio Grande e Pelotas estudam parceria para fomento do setor

O secretário de cultura do Rio Grande, Luis Henrique Drevnovicz, esteve reunido com o secretário de cultura de Pelotas, Paulo Pedrozo, a fim de tratar de parceria na realização de ações que envolvam o entretenimento cultural na região sul. Durante o encontro foram abordados assuntos como o intercâmbio de apresentações de artistas de Pelotas com artistas rio-grandinos; de seminários; troca de ideias para o carnaval; além de viabilização de recursos e divisão de despesas na prospecção de atrações regionais e nacionais.

A ideia, a partir do encontro e da parceria, é no sentido de otimizar a vinda desses artistas para se apresentarem em Rio Grande e Pelotas, desta forma estimulando a circulação das comunidades e dos artistas em geral. Ficou definido que será elaborado um documento contendo as negociações e firmando oficialmente a parceria entre os dois municípios. Na avaliação do secretário de Cultura de Rio Grande, Luis Henrique, essa parceria será muito importante para o impulsionamento cultural de ambas as cidades, tornando-as desta forma, grandes polos de desenvolvimento artístico/cultural para a região sul do Estado.