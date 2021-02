Frente de trabalho busca mais leitos de UTI para o HSC

Uma reunião nesta semana confirmou a criação de um grupo de trabalho, a fim de viabilizar a ampliação de mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral no Hospital Santa Cruz (HSC). O objetivo é unir os esforços da prefeitura, do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e da casa de saúde na disponibilização e captação de recursos.

O Hospital Santa Cruz conta atualmente com 10 leitos de nível 3, o maior que pode ser alcançado, na Unidade de Terapia Intensiva. São oito para atendimento geral e dois para pacientes cardíacos. O custo total do projeto de ampliação é de pelo menos R$ 2,3 milhões. O HSC já investiu R$ 878 mil em obras e equipamentos, faltando ainda R$ 1,4 milhão para a sua conclusão.

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, afirmou que o município irá avaliar a utilização de parte do superávit das contas públicas do ano passado para viabilizar estes leitos. E como será um benefício para toda a região do Vale do Rio Pardo, o Cisvale, entidade que também preside, poderá colaborar no repasse de recursos para a iniciativa.

Para o diretor-geral do Hospital, Vilmar Thomé, a ampliação dos leitos é de extrema relevância para todo o Vale do Rio Pardo. "É uma demanda de mais de 15 anos. O HSC é referência para inúmeras especialidades médicas. Agora, estamos vislumbrando uma oportunidade de acomodar mais pessoas ao mesmo tempo em situação crítica e de extremo cuidado". Thomé lembrou que atualmente a casa de saúde também conta com 15 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, mas eles devem ser desativados à medida que a situação da pandemia melhore.