INFRAESTRUTURA Notícia da edição impressa de 11/02/2021. Alterada em 12/02 às 03h00min Trecho do calçadão no Centro de Santa Maria será fechado

A obra do novo Calçadão Salvador Isaia, no Centro de Santa Maria, avança mais uma etapa. Nesta semana foi feita a realocação dos tapumes para a continuidade do serviço de instalação das galerias que irão comportar as redes pluviais e de esgoto. Ao todo, serão 174 metros de galerias e 15% da acomodação das estruturas já foi concluída. Esta fase do serviço foi realizada em aproximadamente três semanas, com pausas nos dias de chuva forte.

A prefeitura reforça que a concretagem feita no solo, por cima das galerias já instaladas, não é a conclusão daquele trecho do Calçadão. O concreto foi alojado apenas para permitir a trafegabilidade de pedestres em segurança pelo local. Depois que todos os 174 metros das estruturas forem instalados, uma outra empresa vai realizar o serviço que compreende toda a parte visível, como calçamento, áreas de convivência, iluminação e outros equipamentos.

"A ideia inicial era fechar o Calçadão de ponta a ponta com tapumes, mas, depois de uma avaliação, optamos por fazer a obra em módulos, de forma a manter a circulação de pessoas no local. Sabemos que obras podem ser incômodas, mas, pedimos paciência a todos, pois tudo é feito para benefício da comunidade", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk.

A área de trabalho deve compreender cerca de mais 20 metros de instalação de galerias das redes pluvial e de esgoto. Ao todo, a galeria do Calçadão terá pontos de acesso para que as manutenções futuras possam ser feitas sem danificar o piso, já que essas entradas permitem que a equipe transite por toda a extensão da estrutura no subsolo.