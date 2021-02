Operação apreende couro bovino sem procedência em Porto Mauá

A Brigada Militar, em parceria com os fiscais estaduais agropecuários do Departamento de Defesa Animal da secretaria estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, fizeram a apreensão em flagrante de 200 couros bovinos. A operação ocorreu no município de Porto Mauá, na fronteira com a Argentina.

A carga estava sem documentação fiscal e zoosanitária e foi apreendida e encaminhada para tratamento sanitário. O tratamento é feito em estabelecimento registrado que beneficia couros e tem por objetivo inativar o risco de transmissão de doenças.

"A atividade é de suma importância para a manutenção do status sanitário do Estado como livre de febre aftosa sem vacinação, já que o couro sem tratamento pode ser um carreador do vírus", destaca Francisco Lopes, coordenador dos programas Sentinela e Guaritas da pasta estadual.