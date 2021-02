Venâncio Aires quer revisão de programa para imigrantes

A prefeitura de Venâncio Aires informou que 250 pessoas são assistidas pelo município no Setor de Imigrante, coordenado pela secretaria municipal de Habitação e Desenvolvimento Social. Em busca de melhores condições para a realização deste trabalho, a secretária Claidir Kerkoff e a assistente social, responsável, Sandra Andreia Mendonça Soares estiveram no Serviço Jesuíta a Imigrantes e Refugiados Brasil, em Porto Alegre. Conforme o setor de acolhimento a imigrantes e refugiados de Venâncio Aires, somente no mês de janeiro, a secretaria registrou a média de um novo imigrante acolhido no projeto por dia.

O programa, que é realizado há um ano em Venâncio Aires, acompanha atualmente imigrantes de cinco países - Venezuela, Haiti, Argentina, Colombia e El Salvador. Conforme a secretária, apesar da iniciativa receber recursos do governo federal, com o aumento no número de pessoas assistidas, é preciso que os valores sejam revistos.

Além do atendimento na rede pública do município, como educação e saúde, os imigrantes tem à disposição em Venâncio Aires o acompanhamento a suas famílias, através de visitas dos profissionais da assistência social, concessão de benefícios eventuais e encaminhamento de documentação necessária para se regularizarem. "Trabalhamos muito forte neste suporte à regularização dos imigrantes aqui no Brasil, já que isso pode garantir emprego e renda às famílias. Inclusive, a mão de obra daqueles que já conseguiram uma vaga no mercado de trabalho aqui em Venâncio Aires é muito elogiada pelos empregadores", destaca Claidir.