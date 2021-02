Famílias carentes de Sapiranga recebem alimentos da prefeitura

A secretaria municipal de Assistência Social de Sapiranga fez a preparação e entrega das sacolas com alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fornecidos por agricultores de Sapiranga que estão cadastrados no programa. Através do PAA, foram adquiridos 5.880 quilos de alimentos que beneficiarão 140 famílias carentes dos bairros Amaral Ribeiro, São Luiz e Centro, além das entidades.

A distribuição de alimentos é realizada pela Assistência Social às famílias previamente cadastradas junto a secretaria. Nas sacolas há abóbora, cebola, beterraba, carne, melancia, feijão, couve, pimentão, alho, tempero verde, entre outros. Além de valorizar os agricultores sapiranguenses, o PAA também incentiva hábitos saudáveis na comunidade.