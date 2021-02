Prefeito de Dois Irmãos cobra melhoria nos serviços da RGE

O prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti, esteve reunido com a consultora de Negócios da RGE Sul, Elisandra Castro, para exigir melhorias no fornecimento de energia elétrica na cidade. Segundo o prefeito, o encontro teve como objetivo principal cobrar da distribuidora mais cautela com o desligamento programado da energia para troca de postes e não causar prejuízo aos munícipes, assim como aconteceu na área central da cidade na última semana, além de mais capricho e zelo nos serviços executados pela empresa terceirizada da RGE.

"Queremos investimentos e melhorias na cidade, mas precisam ser melhores programadas pra que os munícipes possam se organizar e o Município estar de retaguarda para dar suporte, caso seja necessário", disse Jerri. O prefeito também pediu mais agilidade no tempo de resposta para o restabelecimento de energia elétrica, após intempéries nas diferentes localidades da cidade.