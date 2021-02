MOBILIDADE Notícia da edição impressa de 11/02/2021. Alterada em 11/02 às 03h00min Novo aplicativo do estacionamento rotativo de Pelotas será lançado

Mais funcional, leve, prático e interativo. Assim será o novo aplicativo do estacionamento rotativo de Pelotas. Conforme a Serttel, empresa que administra o serviço na cidade, a partir do dia 17 deste mês já será possível fazer a atualização do app para os sistemas Android e IOS.

A nova versão trará mudanças, telas mais simples e intuitivas de fácil navegação, com um menu de serviços mais visível e organizado. Vai permitir, também, novas funções, como o gerenciamento de todas as placas cadastradas sem o limitador de apenas cinco registros como atualmente. Todas as ativações e compras estarão reunidas em um único espaço e os avisos de irregularidades vão alertar o usuário que poderá fazer o pagamento de pendências de uma só vez.