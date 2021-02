BikePel teve queda expressiva de usuários com a pandemia

O serviço de compartilhamento de bicicletas de Pelotas, o BikePel, permaneceu disponível ao público desde o início da pandemia. Desde marco do ano pasado, com a Covid-19, a empresa constata a redução expressiva da utilização dos veículos, passando de 3.000 retiradas ao mês para cerca de 1.500.

"As bicicletas compartilhadas são uma conquista importantíssima para a comunidade. Pouquíssimas cidades do porte de Pelotas têm o privilégio de contar com esse serviço. A comunidade pode ajudar com a utilização, para que consigamos manter e ampliar o Bikepel", destaca o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, responsável pela gerência do credenciamento do serviço junto à prefeitura.

Segundo o gerente de operações da Serttel, Vitor Barboza, a pandemia do coronavírus foi a principal causa da queda no uso dos veículos, já que os estudantes - que são o grande público do BikePel - não estão circulando na cidade e, muitos, voltaram para as seus municípios de origem, visto que as aulas estão suspensas. No entanto, a empresa observa que um novo público surgiu durante o período. "Houve um aumento no uso das bicicletas por parte de funcionários da área da construção civil", explica o gerente.

De acordo com Barboza, entre os meses de janeiro e fevereiro do ano passado, o uso de bicicletas somava 300 retiradas por dia. Em janeiro deste ano, as bikes contabilizam, até o momento, aproximadamente 30 deslocamentos diários. A empresa projeta que o uso das bicicletas aumentará, conforme as instituições de ensino se organizem para o retorno das aulas.

O gerente de operações da Serttel informa que melhorias estão projetadas para atender a população de uma forma mais qualificada. Dentre as novidades que a empresa pretende implantar. Está prevista a ampliação do número total de bicicletas, aumento de estações para retirar e devolver as bikes, maior divulgação do serviço em todo o perímetro da cidade e campanhas de conscientização aos usuários do serviço, para que adotem a prática de higienizar o equipamento com álcool na retirada e devolução, garantindo proteção contra o coronavírus.