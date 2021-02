Comitiva de Caxias do Sul busca recursos em Brasília

O presidentes da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Velocino Uez, e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador Rafael Bueno, estiveram em Brasília em reunião senadores e deputados federais gaúchos. A principal intenção dos parlamentares é intermediar a vinda de verbas para hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na assistência social e na agricultura, entre outras demandas.

Os parlamentares foram recebidos pelos senadores Lasier Martins e Luis Carlos Heinze. Além de tratarem da vinda de verbas aos hospitais públicos, enfatizaram a necessidade de agilidade nas obras de ampliação do Hospital Geral (HG), que colocará mais 120 leitos para a comunidade. Heinze e Lasier disseram conhecer bem a realidade dos hospitais de Caxias do Sul e se comprometeram em auxiliar nas demandas e no encaminhamento de emendas.

Para Bueno, o retorno dos congressistas do RS tem sido importante, assim como em anos anteriores: "Muitos já se comprometeram em repassar verbas aos hospitais como o Geral, Pompéia e Virvi Ramos e também ajudar com emendas para o projeto do frei Jaime. A nossa peregrinação em gabinetes está valendo a pena", afirmou.

Já Uez, pela primeira vez em Brasília, viu de perto a necessidade de os vereadores estarem no centro do poder em busca de recursos para área sensíveis e essenciais do município. Os representantes caxienses também estiveram reunidos com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para reforçar o pedido de apoio principalmente na questão do Recanto da Compaixão Frei Salvador, capitaneado pelos freis capuchinhos.