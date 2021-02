Tramandaí inaugura sistema de cores implantado em câmeras

Será inaugurado nesta quarta-feira, em Tramandaí, o programa Zona Segura. O projeto, que é inédito no Litoral Norte, consiste na instalação de câmeras de monitoramento com uma luz giratória, que por meio de cores vão indicar se o local está normal ou se está ocorrendo alguma ação que traga risco à população como crimes, incêndios ou desastres naturais.

Se o local estiver seguro, a luz azul será emitida. Em caso de sinistros uma luz vermelha ficará em destaque e avisará moradores e pedestres que circularem pela região sobre alguma anormalidade. Para celebrar o início das operações em Tramandaí, será realizada uma cerimônia restrita nesta quarta-feira no gabinete do Prefeito Luiz Carlos Gauto. O encontro terá a presença do deputado estadual Tenente Coronel Zucco, idealizador do projeto.

"O objetivo é afastar os infratores e trazer a comunidade para os locais públicos. Qualquer situação adversa será sinalizada, orientando a população e facilitando os serviços dos órgãos de segurança", destacou o prefeito. Serão cinco câmeras instaladas nas entradas do município e também nos locais de maior movimentação de pessoas.