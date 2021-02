Vigilância Epidemiológica de Canela confirma surto de casos de Covid-19 e mortes em lar de idosos

O Centro de Operações de Emergência (COE) de Canela confirmou a ocorrência de um surto de Covid-19 na casa geriátrica Oásis Santa Ângela. Foram registrados quatro óbitos nos últimos dias, três confirmados em consequência da Covid-19 e um caso que ainda está em análise aguardando o resultado do exame. Funcionários do Oásis também foram afastados das atividades devido a suspeita de terem contraído coronavírus.

"Todos os dados estão sendo coletados pela Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde de Canela e repassados para a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. O COE de Canela informa que está seguindo todos os protocolos e condutas com base nas notas informativas do governo do Estado e que, nesta terça-feira, será feito um mutirão para testagem dos residentes e colaboradores da instituição" disse a prefeitura, em nota.

O COE de Canela ressalta que o Oásis Santa Ângela foi contemplado com a primeira remessa de vacinas, tendo a totalidade de residentes e funcionários imunizados. No entanto, é necessário o esquema vacinal completo, com as duas doses, para obter a resposta imune esperada para a prevenção da Covid-19. A Vigilância Epidemiológica de Canela comunica que o surto é classificado devido o vírus e não decorrente da aplicação da vacina, pois o exame do RT-PCR diagnostica o vírus em sua doença ativa. Ou seja, os idosos adquiriram a doença e não desenvolveram o vírus pela vacina.