Redução de crimes em janeiro bate recorde em Canoas

O Observatório de Segurança Pública de Canoas divulgou dados da criminalidade no município, que apresenta uma queda em todos os índices de violência no mês de janeiro de 2021, quando comparado ao mesmo período de 2020. O município registra uma redução de 40% no número de mortes violentas; 35,5% em relação a furtos de veículos e 42,6% nos dados relativos a roubos de veículos.

Esses índices de criminalidade representam uma redução histórica para o mês de janeiro, desde que os dados começaram a ser computados pelo Observatório, em 2009. Os dados são contabilizados de ocorrências da Polícia Civil e da Brigada Militar. "É preciso garantir segurança aos cidadãos canoenses através da integração com as forças policiais, planejamento, estratégia e inteligência. Os números são reflexos do comprometimento e empenho de todos", ressalta o prefeito Jairo Jorge.

O Observatório também realizou um estudo sobre os locais, dias e horários com maior incidência de furto e roubo de veículos. Em relação ao furto, os bairros Marechal Rondon e Centro apresentam o maior índice (34,5%). Já a avenida Farroupilha, em torno do ParkShopping Canoas, foi onde ocorreu o maior número de furto de veículos (10,3%). Os roubos se concentram nos bairros Guajuviras e São José (38,8%) e a avenida Ramiro Barcelos teve o maior índice de roubo de veículos (6,5%).

Esses dados mais específicos vão subsidiar as ações da Guarda Municipal e também servem de alerta ao cidadão quanto aos riscos. "A partir de uma análise criteriosa dos locais, dias e horários dos delitos, conseguimos agir de forma estratégica, inibindo o crime e deixando os canoenses mais seguros", comenta o secretário da Segurança Pública, delegado Emerson Wendt.